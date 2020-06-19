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Espreso.tvЭкономика"Стало последней каплей": Американский банк снизил рейтинг ценных бумаг Украины из-за проекта постановления Дубинского

"Стало последней каплей": Американский банк снизил рейтинг ценных бумаг Украины из-за проекта постановления Дубинского


фото: reuters
Bank of America считает дополнительным риском решение комитета Верховной Рады поддержать проект постановления об оценке работы главы Нацбанка Якова Смолия, в котором говорится о целесообразности создания временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ

Об этом сообщает Бизнес Цензор .

Согласно глобальным исследованиям Bank of America (BofA), рейтинг ценных бумаг Украины понижен до "рыночных" (Marketweight), тогда как ранее Украина была в категории "выше рынка" (Overweight)

Как указано в материалах исследования, решение комитета поддержать проект постановления об оценке работы главы Нацбанка "стало последней каплей для снижения рейтинга Украины".

Отмечается, что наряду с инициативами по расследованию обоснованности денежно-кредитной политики государства, аналитики BofA называют также другие риски, в том числе давнюю идею о внесении поправок в закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

"Любая из этих инициатив может потенциально осложнить прогресмайбутньои сотрудничества с МВФ в 2020-2021 годах, что, вероятно, будет негативно воспринято рынком", - объясняет BofA.

Согласно материалам исследования, неспособность парламента утвердить программу Кабмина также усиливает неопределенность относительно жизнеспособности нынешнего правительства в ближайшей перспективе. А рекордно большое количество новых случаев коронавируса, связанная со снятием карантина, может потенциально представлять риск экономического локдауна.

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  • Напомним, 17 июня финкомитета Совета поддержал проект постановления об оценке деятельности председателя НБУ Якова Смолия, инициированный Дубинский.
  • Украина обязалась перед МВФ избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.
  • Председатель Национального банка Яков Смолий заявил о том, что намерен оставаться на посту главы национального регулятора до конца своей каденции - 2025 года.
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