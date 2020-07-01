Правление НБУ поддержало заявление Смолия о политическом давлении, но пообещало продолжить работу и обратилось к Зеленскому
Об этом говорится в заявлении правления НБУ по поводу отставки Смолия, обнародованном пресс-службой регулятора.
При этом руководство Нацбанка поддержало заявление Смолия о систематическом политическом давлении на учреждение.
"Члены Правления Национального банка Украины уважают решение Председателя Национального банка об отставке и разделяют его позицию относительно систематического политического давления. Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка", - говорится в сообщении.
Кроме того, правление НБУ обратилось к президенту Украины Владимира Зеленскому.
"Правление призывает Президента, Правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и Законом Украины "О Национальном банке Украины", - говорится в обращении.
- Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- Ранее финкомитета Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности председателя НБУ Смолия, инициированный нардепом "слугой" Александром Дубинским.
- Послы стран Большой семерки напомнили властям Украины о необходимости независимости Нацбанка.
- Американский банк снизил рейтинг ценных бумаг Украины из-за проекта постановления Дубинского.
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