Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия
2 июля, 2020, 11:35
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады
Соответствующий проект постановления "Об увольнении Смолия Я.В. с должности Главы Национального банка Украины" размещен на сайте Верховной Рады.
- Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
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