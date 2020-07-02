Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия

2 июля, 2020, 11:35

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады

Соответствующий проект постановления "Об увольнении Смолия Я.В. с должности Главы Национального банка Украины" размещен на сайте Верховной Рады.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

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