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Espreso.tvЭкономикаЗеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия

Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады

Соответствующий проект постановления "Об увольнении Смолия Я.В. с должности Главы Национального банка Украины" размещен на сайте Верховной Рады.

  • Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

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