Финкомитета Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности председателя НБУ Смолия

17 июня, 2020, 17:21

Соответствующее решение было принято на онлайн-заседании комитета 17 июня

Об этом сообщил член финансового комитета, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

"Только что поддержано решение по Нацбанку. Фракция "Голос" не голосовала и не будет голосовать в зале за этот документ. Довольно странно в принципе принимать подобные решения относительно независимого института. Тем более сразу после обязательства перед МВФ сохранить эту независимость. Просто хочу напомнить коллегам, что "випуститься с МВФ", как планирует Минфин, и быть исключенными без права восстановления - две большие разницы ", - написал политик.

Отметим, в проекте постановления отмечается, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержание устойчивых темпов экономического роста и возобновление кредитования экономики.

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Также в постановлении говорится о том, что темпы снижения учетной ставки были "неоправданно медлленными".

Украина обязалась перед МВФ избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.

Председатель Национального банка Яков Смолий заявил о том, что намерен оставаться на посту главы национального регулятора до конца своей каденции - 2025 года.

Напомним, в ночь на 10 июня по киевскому времени Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.

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