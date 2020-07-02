МВФ отметила важность обеспечения независимости НБУ преемником Смолия
2 июля, 2020, 11:01
Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ
Об этом сообщает "Экономическая правда" .
"Мы заметили заявление об увольнении, представленное главой НБУ Смолием. Под его руководством, в Украине были достигнуты существенные свершения в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике", - цитирует издание сообщение пресс-службы.
В МВФ также отметили, что независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена преемником головы.
- Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
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