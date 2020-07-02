Арахамия: Рада соберется на внеочередное заседание 3 июля

2 июля, 2020, 17:48

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 3 июля

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам возле Рады, передает РБК-Украина .

"Завтра у нас очередное заседание. В рамках очередного заседания - час вопросов к правительству, потом полтора часа - шоу оппозиции с правками. Затем полчаса на запросы, потом мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идем дальше", - рассказал он.

По его словам, письма за проведение внеочередного заседания зарегистрируют утром.

"В 14:00 я думаю (начнется внеочередное заседание, - ред.)", - добавил Арахамия.