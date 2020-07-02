Арахамия: Рада соберется на внеочередное заседание 3 июля
2 июля, 2020, 17:48
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 3 июля
Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам возле Рады, передает РБК-Украина .
"Завтра у нас очередное заседание. В рамках очередного заседания - час вопросов к правительству, потом полтора часа - шоу оппозиции с правками. Затем полчаса на запросы, потом мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идем дальше", - рассказал он.
По его словам, письма за проведение внеочередного заседания зарегистрируют утром.
"В 14:00 я думаю (начнется внеочередное заседание, - ред.)", - добавил Арахамия.
- Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- Ранее финкомитет Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности председателя НБУ Смолия, инициированный нардепом-"слугой" Александром Дубинским.
- Послы стран Большой семерки напомнили властям Украины о необходимости независимости Нацбанка.
- Американский банк снизил рейтинг ценных бумаг Украины из-за проекта постановления Дубинского
- 2 июля Зеленский подал в Раду проект постановления об отставке Смолия.
- 2 июля пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал представление об отставке Якова Смолия, назвав Зеленского ответственным за политическое давление на главу НБУ.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитета по вопросам экономического развития безотлагательно рассмотреть представление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.
- Финансовый комитет Рады одобрил проект постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка.
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