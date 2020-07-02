Финкомитет Рады одобрил увольнение Смолия - "Голос"
2 июля, 2020, 16:05
Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка
Об этом сообщает пресс-служба партии "Голоса".
"Только что финансовый комитет одобрил проект постановления ВРУ об увольнении Якова Смолия с должности главы НБУ. На очереди рассмотрение в сессионном зале", - говорится в сообщении.
- Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- Ранее финкомитета Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности председателя НБУ Смолия, инициированный нардепом-"слугой" Александром Дубинским.
- Послы стран Большой семерки напомнили властям Украины о необходимости независимости Нацбанка.
- Американский банк снизил рейтинг ценных бумаг Украины из-за проекта постановления Дубинского
- 2 июля Зеленский подал в Раду проект постановления об отставке Смолия.
- 2 июля пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал представление об отставке Якова Смолия, назвав Зеленского ответственным за политическое давление на главу НБУ.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитета по вопросам экономического развития безотлагательно рассмотреть представление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.
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