Финкомитет Рады одобрил увольнение Смолия - "Голос"

2 июля, 2020, 16:05

Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голоса".

"Только что финансовый комитет одобрил проект постановления ВРУ об увольнении Якова Смолия с должности главы НБУ. На очереди рассмотрение в сессионном зале", - говорится в сообщении.