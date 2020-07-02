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Espreso.tvОбществоФинкомитет Рады одобрил увольнение Смолия - "Голос"

Финкомитет Рады одобрил увольнение Смолия - "Голос"

Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голоса".

"Только что финансовый комитет одобрил проект постановления ВРУ об увольнении Якова Смолия с должности главы НБУ. На очереди рассмотрение в сессионном зале", - говорится в сообщении.

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