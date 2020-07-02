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Espreso.tvОбществоОтставка Смолия: Разумков поручил двум комитетам ВР срочно рассмотреть представление

Отставка Смолия: Разумков поручил двум комитетам ВР срочно рассмотреть представление

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитету по вопросам экономического развития безотлагательно рассмотреть представление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия

Об этом спикер заявил во время заседания Рады, сообщает Укринформ .

"Прошу безотлагательно, 2 июля 2020 года, в рамках предмета ведения Комитета финансовой, налоговой и таможенной политики рассмотреть кадровые вопросы, относящиеся к конституционным полномочиям Верховной Рады и подать в установленном порядке предложения для рассмотрения на пленарном заседании парламента", - отметил Разумков.

Такое же поручение получил и Комитет по вопросам экономического развития.

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