Отставка Смолия: Разумков поручил двум комитетам ВР срочно рассмотреть представление

2 июля, 2020, 15:38

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитету по вопросам экономического развития безотлагательно рассмотреть представление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия

Об этом спикер заявил во время заседания Рады, сообщает Укринформ .

"Прошу безотлагательно, 2 июля 2020 года, в рамках предмета ведения Комитета финансовой, налоговой и таможенной политики рассмотреть кадровые вопросы, относящиеся к конституционным полномочиям Верховной Рады и подать в установленном порядке предложения для рассмотрения на пленарном заседании парламента", - отметил Разумков.

Такое же поручение получил и Комитет по вопросам экономического развития.