Отставка Смолия: Разумков поручил двум комитетам ВР срочно рассмотреть представление
2 июля, 2020, 15:38
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитету по вопросам экономического развития безотлагательно рассмотреть представление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия
Об этом спикер заявил во время заседания Рады, сообщает Укринформ .
"Прошу безотлагательно, 2 июля 2020 года, в рамках предмета ведения Комитета финансовой, налоговой и таможенной политики рассмотреть кадровые вопросы, относящиеся к конституционным полномочиям Верховной Рады и подать в установленном порядке предложения для рассмотрения на пленарном заседании парламента", - отметил Разумков.
Такое же поручение получил и Комитет по вопросам экономического развития.
- Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- Ранее финкомитета Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности председателя НБУ Смолия, инициированный нардепом "слугой" Александром Дубинским.
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- 2 июля Зеленский подал в Раду проект постановления об отставке Смолия.
- 2 июля пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал представление об отставке Якова Смолия, назвав Зеленского ответственным за политическое давление на главу НБУ.
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