"Голос": профильный комитет Рады отказался рассматривать отставку Авакова

1 июля, 2020, 15:50

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности отказался рассмотреть по существу проект постановления "Голоса" об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

"Комитет по правоохранительной деятельности сегодня отказался рассмотреть по существу проект постановления "Голоса" об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Несмотря на то, что проект подписали 55 народных депутатов, он так и не появился в повестке дня комитета", - говорится в сообщении.

Во фракции призвали Раду принять все необходимые решения, чтобы снять с должности в правительстве человека, "ответственного за многочисленные преступления и правонарушения, совершенные украинскими правоохранителями".