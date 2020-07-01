"Голос": профильный комитет Рады отказался рассматривать отставку Авакова
1 июля, 2020, 15:50
Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности отказался рассмотреть по существу проект постановления "Голоса" об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова
Об этом сообщила пресс-служба "Голоса".
"Комитет по правоохранительной деятельности сегодня отказался рассмотреть по существу проект постановления "Голоса" об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Несмотря на то, что проект подписали 55 народных депутатов, он так и не появился в повестке дня комитета", - говорится в сообщении.
Во фракции призвали Раду принять все необходимые решения, чтобы снять с должности в правительстве человека, "ответственного за многочисленные преступления и правонарушения, совершенные украинскими правоохранителями".
- Напомним, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел.
- Парламентская фракция "Голос" собирала подписи для проведения внеочередного заседания Рады для рассмотрения отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Правоохранительный комитет передал в Верховную Раду на рассмотрение постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский заявил, что комитет Верховной Рады рассмотрит постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова по сути 1 июля.
- Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не планирует быть "вечным" руководителем МВД.
- Президент Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможно увольнение главы МВД Арсена Авакова.
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18 июня на заседании фракции, где через видеосвязь присутствовал и президент Владимир Зеленский, депутаты сообщили, что не хотят голосовать за программу действий правительства потому, что там есть Аваков
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