Шмыгаль дал и.о. министра образования Шкарлету испытательный срок

30 июня, 2020, 14:44

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью " ВВС-Украина ".

"Президент никогда на меня не давит и не давил, по каким вопросам", - прокомментировал назначение исполняющим обязанности министра образования Сергея Шкарлета премьер.

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По его словам, Шкарлета во время встречи с президентом выдвинули ректора как одного из кандидатов на должность министра образования и науки.

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"Ему давали соответствующую характеристику, у нас было несколько встреч - формальная собеседование и разговор о философии и стратегии развития образования и науки Украины. Абсолютно у мужчины хорошо, ясное видение, он имеет соответствующий менеджерский опыт", - сказал Шмыгаль.

"Думаю, традиционный трехмесячный срок - это тот срок, за который человек может ознакомиться с ситуацией и проявить себя", - добавил он.

Напомним, 7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.

В этот момент под стенами Верховной Рады проходил митинг ученых под названием "Шкарлет нам не министр!"

19 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.

25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки

26 июня активисты собрались под здание Министерства образования и науки, чтобы выразить протест против назначения Сергея Шкарлета в. о. министра

30 июня происходит акция "СтопШкарлет: регионал, коррупционер, плагиатор" против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки

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