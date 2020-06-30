Шмыгаль дал и.о. министра образования Шкарлету испытательный срок
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью " ВВС-Украина ".
"Президент никогда на меня не давит и не давил, по каким вопросам", - прокомментировал назначение исполняющим обязанности министра образования Сергея Шкарлета премьер.
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По его словам, Шкарлета во время встречи с президентом выдвинули ректора как одного из кандидатов на должность министра образования и науки.
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"Ему давали соответствующую характеристику, у нас было несколько встреч - формальная собеседование и разговор о философии и стратегии развития образования и науки Украины. Абсолютно у мужчины хорошо, ясное видение, он имеет соответствующий менеджерский опыт", - сказал Шмыгаль.
"Думаю, традиционный трехмесячный срок - это тот срок, за который человек может ознакомиться с ситуацией и проявить себя", - добавил он.
- Напомним, 7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
- 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
- В этот момент под стенами Верховной Рады проходил митинг ученых под названием "Шкарлет нам не министр!"
- 19 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
- 25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки
- 26 июня активисты собрались под здание Министерства образования и науки, чтобы выразить протест против назначения Сергея Шкарлета в. о. министра
- 30 июня происходит акция "СтопШкарлет: регионал, коррупционер, плагиатор" против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки
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