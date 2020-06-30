Колонна митингующих за отставку и.о. министра образования Шкарлета пришла на Банковую

30 июня, 2020, 12:08

30 июня проходит акция против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Участники акции собрались под Кабинетом министров Украины. Перед сотней митингующих выступил ученый Антон Сененко, к которому накануне пришел "куратор СБУ" с расспросами об участии в предыдущем митинге против Шкарлета.

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"Пришел, чтобы собрать материал для куратора СБУ", - прокомментировал он в сети участие в очередном митинге против назначения Шкарлета.

По его словам, организаторами акции выступили студенты, однако в колонне митингующих присутствуют флаги нескольких партий и движений. В частности, в акции присоединился один из лидеров "Движения сопротивления капитуляции" екснардеп Андрей Левус. Также среди протестующих торчал флаг "Демократической сокири".

Участники акции походкой пришли в Офис президента. Там они наткнулись на кордон полиции, которая не пропустила их. На огражденной входе в ОПГ полиция решила не пропускать митингующих.

Те устроили сидячий протест прямо перед кордоном полиции.

Тем не менее, митингующих пустили через границу. Полиция проверяет вещи всех участников акции на входе в Офис президента.