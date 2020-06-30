Колонна митингующих за отставку и.о. министра образования Шкарлета пришла на Банковую
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Участники акции собрались под Кабинетом министров Украины. Перед сотней митингующих выступил ученый Антон Сененко, к которому накануне пришел "куратор СБУ" с расспросами об участии в предыдущем митинге против Шкарлета.
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"Пришел, чтобы собрать материал для куратора СБУ", - прокомментировал он в сети участие в очередном митинге против назначения Шкарлета.
Участники акции походкой пришли в Офис президента. Там они наткнулись на кордон полиции, которая не пропустила их. На огражденной входе в ОПГ полиция решила не пропускать митингующих.
Те устроили сидячий протест прямо перед кордоном полиции.
Тем не менее, митингующих пустили через границу. Полиция проверяет вещи всех участников акции на входе в Офис президента.
- Напомним, 7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
- 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
- В этот момент под стенами Верховной Рады проходил митинг ученых под названием "Шкарлет нам не министр!"
- 19 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
- 25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки
- 26 июня активисты собрались под здание Министерства образования и науки, чтобы выразить протест против назначения Сергея Шкарлета в. о. министра
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