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Espreso.tvОбществоКолонна митингующих за отставку и.о. министра образования Шкарлета пришла на Банковую

Колонна митингующих за отставку и.о. министра образования Шкарлета пришла на Банковую


фото: Андрій Левус
30 июня проходит акция против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Участники акции собрались под Кабинетом министров Украины. Перед сотней митингующих выступил ученый Антон Сененко, к которому накануне пришел "куратор СБУ" с расспросами об участии в предыдущем митинге против Шкарлета.

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"Пришел, чтобы собрать материал для куратора СБУ", - прокомментировал он в сети участие в очередном митинге против назначения Шкарлета.

По его словам, организаторами акции выступили студенты, однако в колонне митингующих присутствуют флаги нескольких партий и движений. В частности, в акции присоединился один из лидеров "Движения сопротивления капитуляции" екснардеп Андрей Левус. Также среди протестующих торчал флаг "Демократической сокири".

Участники акции походкой пришли в Офис президента. Там они наткнулись на кордон полиции, которая не пропустила их. На огражденной входе в ОПГ полиция решила не пропускать митингующих.

Те устроили сидячий протест прямо перед кордоном полиции.

Тем не менее, митингующих пустили через границу. Полиция проверяет вещи всех участников акции на входе в Офис президента.

  • Напомним, 7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
  • 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
  • В этот момент под стенами Верховной Рады проходил митинг ученых под названием "Шкарлет нам не министр!"
  • 19 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
  • 25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки
  • 26 июня активисты собрались под здание Министерства образования и науки, чтобы выразить протест против назначения Сергея Шкарлета в. о. министра
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