Я поддерживаю Шкарлета, - Арахамия о кандидате на должность министра образования

19 июня, 2020, 14:56

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН

Об этом он заявил в комментарии журналисту, передает Еспресо.TV .

"Есть люди, которые против, но они не могут сказать, почему они против. Мне не нравится, что это выглядит, как неконструктивная антипатия. Так не может говорить народный депутат: нравится, не нравится. Он должен оценивать по количеству критериев соответствия кандидата на должность. Я поддерживаю его ", - сказал Арахамия.

Председатель фракции "Слуга народа" отметил, что оценивает Шкарлета по результатам предварительной работы.

"Во-первых, его вуз в Чернигове один из лучших. Я думаю топ-1 в его регионе. Во-вторых, он уже был депутатом областного совета. То есть, у него есть политический опыт. Это очень важно для министра, потому что министр это политическая должность в первую очередь. В-третьих, его единогласно поддержали все ректоры, когда собирались у президента. Комитет это не ректоры ", - сообщил Арахамия.

Он отметил, что Комитет поддержал позавчера Шкарлета. Но потом изменил решение.

"Все, кроме председателя Комитета, его поддержали. Затем на Комитете каким образом изменилась картинка. Я думаю, что это внутренние какие-то отношения в Комитете. Комитет - это не №1 в принятии решения. В этом случае, точка принятия решения премьер-министр. Потому что это человек, который будет работать в его команде. Если он сегодня решит его назначить в.и.о., то ему не нужно ни Комитета, ни фракции, не парламента. Если он решит, что это нужно выносить в зал, то будем работать над тем, чтобы собирать голоса ", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, 15 июня фракция "Слуга народа" на заседании провела собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки, ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом.

18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.

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