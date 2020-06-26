К участнику митинга против назначения Шкарлета министром пришли с СБУ

26 июня, 2020, 15:48

26 июня к научному сотруднику Института физики НАН Украины Антону Сененко пришел "куратор" СБУ в связи с участием того в митинге против назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки

Об этом участник митинга против назначения Шкарлета министром образования и науки Антон Сененко рассказал в Facebook.

"Ну что, друзья, сегодня ко мне в Институт приходил куратор из СБУ. Пообщаться об акции протеста, состоявшейся в прошлый четверг, против вчера назначенного министра. То есть пришел не в прошлую пятницу, не в понедельник, а на следующий день после назначения. Конечно, это совпадение", - написал ученый.

Участник митинга отметил, что "куратора" интересовали вопросы о том, кто был организатором акции, не уплачивались ли участникам акции за это деньги и кто еще был на акции из Института физики, в котором тот работает.

"На это я ему попутно сообщил, что в свой нерабочий день (в день акции я взял отпуск за свой счет в связи с семейными обстоятельствами) я имею полное право приходить на акции, чтобы выразить свою гражданскую позицию, а кто там был из моего Института, ответить не могу, потому что практически все были в масках. О чем я открыто писал на своей странице в фейсбуке. На вопрос о деньгах я откровенно и искренне улыбнулся, так как о таких случаях мне ничего не известно ", - отметил Сененко.

Ученый добавил, что службист спросил, могу ли он ему показать страницу события митинга в Facebook.

"Также был вопрос о том, почему я решил прийти на акцию протеста против .... за весь разговор он ни разу не назвал фамилию нового министра. Я тоже не буду, может это какое-то табу. Пришлось рассказать об академической добродетели, вопросе плагиата, что моя гражданская позиция не позволяет мне с этим мириться", - отметил Антон Сененко.

"Уважаемый господин пытался посочувствовать, что реформа науки не удалась, на что я ему четко ответил, что до вчерашнего дня с ней все было в порядке. А потом сделал ему мини-обзор истории вопроса - о Национальном совете по вопросам развития науки и технологий, Научном комитете, Национальном фонде исследований, сути реформы. Был и очень странный вопрос: для меня основным является наука или... это все... (не знаю, что имелось в виду)", - подчеркнул сивробитник Института физики.

Он также рассказал, что представитель СБУ ставил вопрос о сотрудничестве Сененко с Прометеусом и международными организациями.

"Его интересовали детали о моих знакомых за рубежом, которые могли остаться после работы во Франции, есть ли у меня допуск (ко всяким секретным штукам). Было видно, что он знает обо мне много, но вот с фамилией моего научного руководителя, например, он ошибся", - добавил Сененко.

Напомним, 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.

В этот момент под стенами Верховной Рады проходил митинг ученых под названием "Шкарлет нам не министр!"

19 июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.

25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки

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