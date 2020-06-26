К участнику митинга против назначения Шкарлета министром пришли с СБУ
Об этом участник митинга против назначения Шкарлета министром образования и науки Антон Сененко рассказал в Facebook.
"Ну что, друзья, сегодня ко мне в Институт приходил куратор из СБУ. Пообщаться об акции протеста, состоявшейся в прошлый четверг, против вчера назначенного министра. То есть пришел не в прошлую пятницу, не в понедельник, а на следующий день после назначения. Конечно, это совпадение", - написал ученый.
Участник митинга отметил, что "куратора" интересовали вопросы о том, кто был организатором акции, не уплачивались ли участникам акции за это деньги и кто еще был на акции из Института физики, в котором тот работает.
"На это я ему попутно сообщил, что в свой нерабочий день (в день акции я взял отпуск за свой счет в связи с семейными обстоятельствами) я имею полное право приходить на акции, чтобы выразить свою гражданскую позицию, а кто там был из моего Института, ответить не могу, потому что практически все были в масках. О чем я открыто писал на своей странице в фейсбуке. На вопрос о деньгах я откровенно и искренне улыбнулся, так как о таких случаях мне ничего не известно ", - отметил Сененко.
Ученый добавил, что службист спросил, могу ли он ему показать страницу события митинга в Facebook.
"Также был вопрос о том, почему я решил прийти на акцию протеста против .... за весь разговор он ни разу не назвал фамилию нового министра. Я тоже не буду, может это какое-то табу. Пришлось рассказать об академической добродетели, вопросе плагиата, что моя гражданская позиция не позволяет мне с этим мириться", - отметил Антон Сененко.
"Уважаемый господин пытался посочувствовать, что реформа науки не удалась, на что я ему четко ответил, что до вчерашнего дня с ней все было в порядке. А потом сделал ему мини-обзор истории вопроса - о Национальном совете по вопросам развития науки и технологий, Научном комитете, Национальном фонде исследований, сути реформы. Был и очень странный вопрос: для меня основным является наука или... это все... (не знаю, что имелось в виду)", - подчеркнул сивробитник Института физики.
Он также рассказал, что представитель СБУ ставил вопрос о сотрудничестве Сененко с Прометеусом и международными организациями.
"Его интересовали детали о моих знакомых за рубежом, которые могли остаться после работы во Франции, есть ли у меня допуск (ко всяким секретным штукам). Было видно, что он знает обо мне много, но вот с фамилией моего научного руководителя, например, он ошибся", - добавил Сененко.
- Напомним, 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
- 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
- В этот момент под стенами Верховной Рады проходил митинг ученых под названием "Шкарлет нам не министр!"
- 19 июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
- 25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки
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