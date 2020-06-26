"Шкарлет - это зашквар": в Минобразования активисты собрались на митинг против нового и.о. министра образования

26 июня, 2020, 18:21

26 июня активисты собрались под здание Министерства образования и науки, чтобы выразить протест против назначения Сергея Шкарлета и.о. министра

Об этом сообщает hromadske.

Активисты требовали отменить назначение Шкарлета, начать обсуждение с гражданским обществом, выбрать человека опытного, с проукраинской позицией, без плагиата в научных трудах и из научных кругов.

Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Шкарлет - это зашквар", "Шкарлет - лучший студент Табачника" и подобные.

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Также протестующие анонсировали большую акцию против назначения Шкарлета во вторник, 30 июня, под Кабмином.

Фото - hromadske :

Напомним, 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.

В этот момент под стенами Верховной Рады проходил митинг ученых под названием "Шкарлет нам не министр!"

19 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.

25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки

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