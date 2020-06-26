"Шкарлет - это зашквар": в Минобразования активисты собрались на митинг против нового и.о. министра образования
26 июня, 2020, 18:21
26 июня активисты собрались под здание Министерства образования и науки, чтобы выразить протест против назначения Сергея Шкарлета и.о. министра
Об этом сообщает hromadske.
Активисты требовали отменить назначение Шкарлета, начать обсуждение с гражданским обществом, выбрать человека опытного, с проукраинской позицией, без плагиата в научных трудах и из научных кругов.
Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Шкарлет - это зашквар", "Шкарлет - лучший студент Табачника" и подобные.
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Также протестующие анонсировали большую акцию против назначения Шкарлета во вторник, 30 июня, под Кабмином.
Фото - hromadske :
- Напомним, 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
- 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
- В этот момент под стенами Верховной Рады проходил митинг ученых под названием "Шкарлет нам не министр!"
- 19 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
- 25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки
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