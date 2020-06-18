Комитет Рады не поддержал Шкарлета на министра образования
18 июня, 2020, 13:09
18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН
Об этом сообщила нардеп от фракции "Голос" Наталья Пипа в Facebook.
"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования", - сказала нардеп журналистам после заседания.
Отметим, под стенами ВР проходит митинг ученых под названием "Шкарлет нам не министр!".
- Напомним, 15 июня фракция "Слуга народа" на заседании провела собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки, ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом.
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