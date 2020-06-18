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Espreso.tvОбществоКомитет Рады не поддержал Шкарлета на министра образования

Комитет Рады не поддержал Шкарлета на министра образования


фото: censor.net
18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН

Об этом сообщила нардеп от фракции "Голос" Наталья Пипа в Facebook.

"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования", - сказала нардеп журналистам после заседания.

Отметим, под стенами ВР проходит митинг ученых под названием "Шкарлет нам не министр!".

  • Напомним, 15 июня фракция "Слуга народа" на заседании провела собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки, ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом.

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