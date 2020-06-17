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Espreso.tvОбществоВ Раде зарегистрировали постановление о назначении Шкарлета министром образования

В Раде зарегистрировали постановление о назначении Шкарлета министром образования

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки

Об этом говорится на сайте ВР.

Постановление передано на рассмотрение руководству парламента. При этом текста на данный момент нет.

Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов"

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