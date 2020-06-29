10 фактов из жизни Сергея Шкарлета

30 июня, 2020, 09:37

Правительство назначило Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки Украины, что вызвало большой общественный резонанс - и за его прошлое, и за его настоящее

Предлагаем 10 фактов из жизни нового главы Министерства образования и науки Украины.

Рожденный в Узбекистане, воспитанный в Партии регионов

Сергей Николаевич Шкарлет родился 19 октября 1972 года в городе Коканд Ферганской области, Узбекистан.

Учился в Киевском политехническом университете на факультете прикладной математики и получил диплом о высшем образовании по специальности "Математическое обеспечение системы автоматизации". Второе высшее получил в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом университете по специальности "Учет и аудит".

Имеет научную степень доктора экономических наук и ученое звание профессора кафедры менеджмента Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

2010 года стал ректором Черниговского технологического университета.

На местных выборах 2010 года Шкарлет баллотировался в Черниговский областной совет от Партии регионов. Тогда же он признался журналистам, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича и давно определился с политическими предпочтениями:

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление тогдашней правящей партии, которая настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов. Уверен, вместе с Президентом мы выстроим прочную вертикаль власти, которая будет заниматься делом и достигнет значительных результатов. Мы построим новую Черниговщину! ", - отметил Шкарлет .

Однако через 5 лет ректор Черниговского национального технологического университета изменил свои политические принципы. На местные выборах 2015 года Шкарлет шел в Черниговский областной совет как мажоритарщик от Блока Петра Порошенко. Но на этот раз его не выбрали.

2. Семья и право

Вдовец, жена - Татьяна Боришева-Шкарлет умерла 9 июня 2020 года. Воспитывает дочь Анну.

На 2019 Сергей Шкарлет задекларировал около 509 тыс грн доходов. То есть ежемесячный доход составлял 42,8 тыс грн. В декларации также указано ₴ 70 тыс и $ 30 тыс наличных средств, а у жены - ₴ 15 тыс и $ 32 соответственно.

Сам и.о. министра образования недвижимого имущества нет. Жена по декларации владела квартирой 76,9 кв.м. в городе Чернигове. Однако Шкарлет имеет 2 автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 2011 выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 выпуска, а жена - Ford Kuga Titanium 2012 выпуска.

3. Кто и почему лоббировал Шкарлета на должность министра

Карьера Сергея Шкарлета тесно связана с частным учебным заведением Черниговским институтом информации, бизнеса и права (ЧИИБиП). Ведь до того, как возглавить Черниговскую политех, с 2003 по 2010 годы Шкарлет возглавлял ЧИИБиП.

В 2011 году должность ректора ЧИИБиП заняла его жена Татьяна Бобрышева-Шкарлет, а в прошлом году - ее сын Евгений Бобрышев.

В 2010 году от Партии регионов в Черниговский областной совет вместе с Сергеем Шкарлет прошел Валерий Зуб - черниговский хирург-онколог и действующий народный депутат от фракции "Слуга народа". Именно Зуб поддерживал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования и рекомендовал его президенту и коллегам из "Слуги народа".

Шкарлета также связывают с Алексеем Днепровым - руководителем аппарата Офиса Президента. Днепров также работал заместителем министра образования Януковиче Дмитрия Табачника.

У министра образования и науки Януковиче Дмитрия Табачника и Шкарлета были дружеские отношения. Тогдашний министр образования и науки часто приводил Черниговский технологический университет в пример другим техническим вузам Украины. А в 2011 году Шкарлет вместе с Табачником посетили Всемирный экономический форум в Лондоне.

"Другие ректоры должны тянуться за Сергеем Шкарлет хотя бы в том плане, что он свободно владеет английским языком. На лондонском форуме, где была 101 делегация, он со всеми свободно общался ", - заявлял в интервью газете" Деснянская правда "министр Табачник.

2012 указом президента Януковича Шкарлет было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины" за "весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд". Награду вручал Дмитрий Табачник, советником которого был Сергей Шкарлет.

4. Обвинение в плагиате

Сергея Шкарлета обвиняют в плагиате, однако сам он этого не признает и отвергает все обвинения.

На сайте " Ошибки и фальсификации в научных исследованиях " приведено много фактов плагиата в научных работах Шкарлета как единоличного авторства, так и в коллективных монографиях.

Так, например, в монографии 2018 года "Финансовые инструменты государственной политики экономического развития в Украине» практически слово в слово заимствовано целые абзацы из статьи Т.В. Бугай "Методические подходы к оценке эффективности бюджетного процесса в Украине".

Из статьи Бугай было заимствовано также и таблицы, которые Шкарлет пытался скрыть, указав неправильную ссылку на оригинал.

В той же монографии также заимствования из научной работы "Финансовые инструменты государственной политики экономического развития: европейский опыт" О.В. Апарова.

Но в этом случае автор пошел дальше - назвал один из пунктов раздела почти идентично статьи Апарова: "Финансовые инструменты государственной политики экономического развития стран Европейского Союза".

В 2015 году Шкарлет также не заморачивался с названием заимствования . Так работу Л. Ладушки "Построение моделей структурного типа для идентификации измерений потенциала стратегических изменений производственно-экономических систем", Сергей Шкарлет переименовал: "Построение моделей структурного типа с целью идентификации измерений информационного потенциала". О почти 100% заимствования текстового материала не стоит и говорить.

Плагиат также нашли в работах Сергея Шкарлета " Формирование стратегий развития экономики информационного типа с целью обеспечения экономической безопасности ", в 2016 года и " Технология управления процессами формирования и внедрения системно-универсальных детерминант развития экономики информационного типа ", в 2015 году.

Конечно же, на все эти обвинения Сергей Николаевич ответил, что это - чушь и нападки на его персону.

5. Коррупционные скандалы

Отличился новоиспеченный и.о. министра образования не только в области науки. За Шкарлетом тянется коррупционный "хвост ".

В января 2020 года Черниговский технологический университет за государственные средства приобрел белый пикап Volkswagen Amarok VOLCANO, который стоит более 1,5 млн грн.

В сети можно найти рекламно-информационный ролик о Черниговском национальном технологическом университете. Видео начинается со слов ректора Шкарлета, а продолжается полуголыми студентками и студентами, разбрасываются 500-гривневым купюрами.

Однако современное оборудование и научный процесс, которые в первую очередь являются преимуществами вуза, к сожалению, в кадр не попали.

6. Верховная Рада против Шкарлета

17 июня 2020 премьер-министр Шмыгаль подал на рассмотрение парламента кандидатуру Сергея Шкарлета для назначения министром образования.

На следующий день Шкарлет пришел на заседание профильного комитета Верховной Рады, где подвергся сокрушительной критике.

Стоит заметить, что комитет, в котором большинство имеют депутаты от "Слуги народа", не рекомендовали парламенту его назначать. В Офисе президента такое решение расценили как демарш председателя комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.

В повестке дня Верховной Рады постановление о назначении было. Даже сам Шкарлет пришел 18 июня в Раду. Но этот вопрос народные избранники так и не проголосовали.

7. Назначение в обход воли народных депутатов

Несмотря на демарш Рады, Шкарлет возглавил таки Министерство образования и науки. И помог ему в этом правительство Дениса Шмыгаля.

"У нас происходит назначение заместителя министра образования и науки и возложении исполнения обязанностей на Шкарлета Сергея Николаевича. Я при случае спасибо Любомире Степановне (Мандзий - ред.) За такой груз, который она несла с честью и достоинством, выполняя обязанности министра образования", - сказал премьер-министры Украины на заседании правительства 25 июня 2020 года.

Денис Шмыгаль сообщил журналистам, что весомым аргументом в пользу Сергея Шкарлета стал менеджерский опыт.

"Мы имели с ним (Шкарлетом - ред.) и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки. У мужчины хорошо и ясное видение ", - ответил Шмыгаль.

8. Креатура президента Зеленского

6 июня 2020 года президент Зеленский сообщил журналистам, что на встрече с ректорами украинских вузов ему рекомендовали трех человек:

- нардепа от "Слуги народа", председателя профильного комитета Сергея Бабака;

- руководителя аппарата ОП Алексея Днепрова, в свое время был заместителем министра образования Дмитрия Табачника;

- ректора Черниговского государственного технологического университета, бывшего члена Партии регионов Сергея Шкарлета.

"Я, пообщавшись со всеми ректорами, потом еще поехал в Хмельницкий, там встретился с ректором Хмельницкого университета ... Он тоже мне советует поставить именно этого ректора (Шкарлета - ред.). молодого достаточно ректора, 48 лет, который был действительно в областной организации Партии регионов. Он сказал: ну слушай, тогда всех учителей в областях, городах загоняли в партию ", - рассказал глава государства.

Почему Зеленскому так пришелся по душе именно Шкарлет - остается загадкой. Известно одно, гарант остановился на этой кандидатуре после встречи с ректорами украинских вузов.

9. Чего ждать от главы МОН Шкарлета

Еще задолго до официального представления Шкарлета на должность главы МОН Шкарлет встречался с образовательным комитетом. После этого народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что ответы ректора Черниговской политехники в видении работы в министерстве вызвали "недоумение".

"У него спросили: зачем вы идете в министры? Он сказал: "Ну, как вам сказать, я - четвертое поколение педагогов, у меня все - педагоги, и поэтому я иду в министры" ... Если в вопросах высшего образования он еще как-то ориентировался, то на любые вопросы за пределами высшего образования он не дал ни одного конкретного ответа ", - отметила Совсун. По ее словам, ее поразило также и отношение Шкарлета в Новую украинской школы.

"У меня есть дочь. И я не хочу, чтобы дети были несчастны в школе. Хочу, чтобы они как в Америке - счастливыми ходили в школу. Вот у меня есть бывшая аспирантка, которая сейчас в Америке - так она говорит, что там дети радостно бегут в школу каждый день. И я хочу, чтобы и у нас было ", - привела слова Сергея Шкарлета народный депутат.

Поддержала позицию Совсун и бывшая руководительница МОН Анна Новосад. Они выразили уверенность, что в министре образования Шкарлет заинтересованы в первую очередь ректоры, которым все равно на повышение качества высшего образования.

Речь идет об отмене ВНО для выпускников колледжей при поступлении в вузы, ограничения ВНО для магистратуры, отмена КРИ для ректоров, индикативной стоимости обучения и финансирования университетов по результату их деятельности. Также ряд ректоров намерены добиваться отмены ограничения количества сроков на посту.

10. Сопротивление назначению Шкарлета

Несмотря на то, что Сергея Шкарлета таки назначили и.о. министра образования и науки, общество, научное сообщество и народные депутаты активно выступают против нового главы МОН.

На вторник, 30 июня, на 10:00 анонсировано акцию "СтопШкарлет: регионал, коррупционер, плагиатор" возле Кабинета министров Украины.

А заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун даже зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.

В самом Министерстве также не согласны с таким назначением. Так через несколько часов после назначения Сергея Шкарлета, заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный подал в отставку.

"Не отчаивайтесь, это худшее, что сейчас может случиться. За несколько последних дней так много людей меня спросило одно и то же вопрос: "А если отвалят назад?" Ничего страшного, мы все с вами увидели, что правила могут быть честными. Даже если отвалят то (в чем я очень сильно сомневаюсь), поверьте, мы сделали это за полгода, то в следующий раз сделаем за 3 месяца. Я когда-то уже говорил: "Ключевой вызов для наших реформ - это разочарование людей, все остальное - это бюрократические трудности", - написал Стадный в Facebook.

Однако недовольством общества уже заинтересовалась Служба безопасности Украины. 26 июня по участника одной из акций против назначения Шкарлета ученого Антона СЕНЕНКО приходил "куратор из СБУ".

"Ну что, друзья, сегодня ко мне в Институт (Институт физики НАН Украины) приходил куратор из СБУ. Пообщаться об акции протеста, состоявшейся в прошлый четверг, против вчорапризначеного министра ", - написал в Facebook сам Сененко.

Ученый отметил, что представителя СБУ интересовало, кто организатор акции, не получали участники акции за это деньги и кто еще из Института, в котором работает Сененко был на акции.

Пока неизвестно, как долго пробудет Сергей Шкарлет в должности и.о. министра образования и науки Украины. Однако это назначение уже стало одним из самых резонансных за каденции президента Украины Владимира Зеленского.