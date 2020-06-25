Правительство назначило Шкарлета и.о. министра образования

25 июня, 2020, 14:32

Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании правительства 25 июня.

25 июня Кабмин поддержал кандидатуру ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета на пост и.о. министра образования и науки.

Отметим, Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года.

В 2013 году эксминистр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлет нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов".

Напомним, 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.

19 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.

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