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Espreso.tvОбществоПравительство назначило Шкарлета и.о. министра образования

Правительство назначило Шкарлета и.о. министра образования


фото: wz.lviv.ua
Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании правительства 25 июня.

25 июня Кабмин поддержал кандидатуру ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета на пост и.о. министра образования и науки.

Отметим, Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года.

В 2013 году эксминистр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлет нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов".

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