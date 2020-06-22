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Espreso.tvОбществоВзрыв дома в Киеве: спасатели нашли тело еще одного погибшего

Взрыв дома в Киеве: спасатели нашли тело еще одного погибшего

Спасатели обнаружили под завалами дома на киевских Позняках тело еще одного погибшего

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своих страницах в социальных сетях.

"Друзья! Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно - мужского пола. Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома", - написал Кличко.

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