Взрыв дома в Киеве: спасатели нашли тело еще одного погибшего
22 июня, 2020, 22:36
Спасатели обнаружили под завалами дома на киевских Позняках тело еще одного погибшего
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своих страницах в социальных сетях.
"Друзья! Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно - мужского пола. Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома", - написал Кличко.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020 г., в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших лицах. Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
- По состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июня 2020 г., на месте чрезвычайной ситуации в киевском жилом массиве Позняки, где произошел взрыв в 9-этажке, найдено тела 3 погибших .
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается не выясненной. 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно переселили в один из интернатов столицы.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие