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Espreso.tvОбществоУбийство Хашогги: семья журналиста простила его убийц

Убийство Хашогги: семья журналиста простила его убийц

Салах Хашогги, сын убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявил, что семья простила убийц его отца

Об этом он написал на странице в Twitter.

"В эту добропорядочную ночь этого священного месяца мы вспоминаем выражение Бога Всемогущего в его священной книге: "Возмездие плохих поступков равноценно им, но тот, кто помилует и примиряет, награду получит у Бога". Таким образом, мы, сыновья святого Джамаля Хашогги, сообщаем, что мы прощаем тех, кто убил отца, пусть он упокоится с миром", - отметил сын убитого журналиста.

Также указано, что решение простить убийц отца семья приняла во время месяца Рамадана - священного поста для мусульман.

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