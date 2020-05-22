Убийство Хашогги: семья журналиста простила его убийц
22 мая, 2020, 08:28
Салах Хашогги, сын убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявил, что семья простила убийц его отца
Об этом он написал на странице в Twitter.
"В эту добропорядочную ночь этого священного месяца мы вспоминаем выражение Бога Всемогущего в его священной книге: "Возмездие плохих поступков равноценно им, но тот, кто помилует и примиряет, награду получит у Бога". Таким образом, мы, сыновья святого Джамаля Хашогги, сообщаем, что мы прощаем тех, кто убил отца, пусть он упокоится с миром", - отметил сын убитого журналиста.
Также указано, что решение простить убийц отца семья приняла во время месяца Рамадана - священного поста для мусульман.
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- Напомним, о пропаже 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября 2018 г., на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой. Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили.
- Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. Из-за убийства саудовского журналиста Хашогги арестованы 18 подозреваемых.
- Издание Reuters со ссылкой на источники, близкие к саудовской разведке и королевскому двору, сообщило, что убить Хашогги приказал советник кронпринца Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Сауд аль-Кахтани. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашогги было заранее спланированным.
- ЦРУ назвало заказчиком убийства Хашогги кронпринца Мухаммеда бин Салмана.
- Специальная комиссия в ООН, расследующая убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, считает саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основным подозреваемым.
- В Саудовской Аравии суд приговорил пятерых причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги к смертной казни, еще три человека приговорены к тюремному заключению.
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