Убийство Джамаль Хашогги: суд приговорил пятерых человек к смертной казни
23 декабря, 2019, 13:20
В Саудовской Аравии суд приговорил пятерых причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги к смертной казни, еще три человека приговорены к тюремному заключению
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Саудовской Аравии.
Общий срок заключения трех осужденных к заключению - 24 года.
- Напомним, о пропаже 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября 2018 - на следующий день после того, как он пришел к саудовского консульства в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой. Турецкая полиция заявила , что в здании консульства журналиста убили.
- Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело . За убийства саудовского журналиста Хашогги арестованы 18 подозреваемых .
- Издание Reuters со ссылкой на источники, близкие к саудовской разведки и королевского двора, сообщил, что убить Хашогги приказал советник кронпринца Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Сауд аль-Кахтани. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашогги было заранее спланированным .
- ЦРУ назвало заказчиком убийства Хашогги кронпринца Мухаммеда бин Салмана.
- Специальная комиссия в ООН, расследующей убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, считает саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основным подозреваемым.
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