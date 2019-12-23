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Espreso.tvОбществоУбийство Джамаль Хашогги: суд приговорил пятерых человек к смертной казни

Убийство Джамаль Хашогги: суд приговорил пятерых человек к смертной казни


фото: reuters
В Саудовской Аравии суд приговорил пятерых причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги к смертной казни, еще три человека приговорены к тюремному заключению

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Саудовской Аравии.

Общий срок заключения трех осужденных к заключению - 24 года.

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