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Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве

Власти Саудовской Аравии после недель возражений признали, что оппозиционный журналист Джамаль Хашогги была убита в ее консульстве в Стамбуле

"Предварительные итоги расследования, проведенного Генеральной прокуратурой по факту исчезновения подданного Джамаля Хашогги, указывают, что спор, который возник у него с несколькими людьми во время его пребывания в генеральном консульстве королевства в Стамбуле, переросла в ссору и драку, что привело к его смерти", - говорится в сообщении МИД страны.

Эр-Рияд утверждает, что сейчас ведется расследование и под следствием находятся 18 граждан Саудовской Аравии, кто они – не разглашают.

Сообщается также, что люди, которые общались с Хашогги перед его смертью, прибыли в Стамбул для того, чтобы вернуть его в Саудовскую Аравию.

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