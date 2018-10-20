Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве

20 октября, 2018, 12:59

Власти Саудовской Аравии после недель возражений признали, что оппозиционный журналист Джамаль Хашогги была убита в ее консульстве в Стамбуле

"Предварительные итоги расследования, проведенного Генеральной прокуратурой по факту исчезновения подданного Джамаля Хашогги, указывают, что спор, который возник у него с несколькими людьми во время его пребывания в генеральном консульстве королевства в Стамбуле, переросла в ссору и драку, что привело к его смерти", - говорится в сообщении МИД страны.

Эр-Рияд утверждает, что сейчас ведется расследование и под следствием находятся 18 граждан Саудовской Аравии, кто они – не разглашают.

Сообщается также, что люди, которые общались с Хашогги перед его смертью, прибыли в Стамбул для того, чтобы вернуть его в Саудовскую Аравию.