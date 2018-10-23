Советник саудовского кронпринца приказал по Skype убить Хашогги , - СМИ
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к саудовской разведке и королевскому двору.
Аль-Кахтани в течение многих лет был частью внутреннего круга наследного принца Мохаммеда бин Салмана. В его обязанности входило защищать королевскую семью, в частности принца Мохаммеда, от нападок в социальных сетях.
По данным СМИ, аль-Кахтани стоит за созданием армии троллей, направленной против критиков режима, таких как Хашогги. Аль-Кахтани координировал аресты сотен представителей элиты Саудовской Аравии и проводил задержание премьер-министра Ливана.
Аль-Кахтани был среди 5 саудовских чиновников, уволенных королевским двором Саудовской Аравии после международного резонанса, вызванного убийством Хашогги.
Турецкие источники утверждают, что 2 октября Хашогги был схвачен в саудовском консульстве в Стамбуле "командой смерти" из 15 человек, которые двумя самолетами прилетели из Саудовской Аравии в Турцию за несколько часов до убийства.
По данным источников, аль-Кахтани принимал непосредственное участие в допросе Хашогги и отдал приказ о его убийстве, однако сделал это виртуально.
Источник агентства, описанный как "высокопоставленный арабский источник, имеющий доступ к разведке и связи с членами королевского двора Саудовской Аравии", утверждает, что аль-Кахтани участвовал в процессе по Skype.
Когда Хашогги доставили в комнату в саудовском консульстве, аль-Кахтани был на связи и начал оскорблять журналиста, на что тот также ответил оскорблениями. Вскоре советник наследного принца приказал своей команде разобраться с журналистом: "Принесите мне голову собаки", - цитирует аль-Кахтани источник в турецкой разведке.
По данным источников, запись Skype-разговора есть в распоряжении турецкого президента Эрдогана. Турецкий глава отказывается предоставлять его американцам. Во вторник, 23 октября, Эрдоган обещал обнародовать результаты турецкого расследования.
- Напомним, журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября во время визита в консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
- 12 октября власти Турции заявили о наличии аудио- и видеодоказательств убийства Хашогги, а турецкая полиция обыскала консульство Саудовской Аравии.
- 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что оппозиционный журналист был убит в консульстве в Стамбуле.
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