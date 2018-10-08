Турция хочет обыскать саудовское консульство из-за подозрения в убийстве оппозиционного журналиста

8 октября, 2018, 20:15

Турция попросила разрешения на обыск консульства Саудовской Аравии в Стамбуле по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на собственные источники.

Посол Саудовской Аравии вызван в МИД Турции второй раз после исчезновения журналиста. Ему передали ноту с просьбой дать разрешение на обыск в здании консульства в Стамбуле.

Автор The Washington Post Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы.

Об исчезновении журналиста заявила его невеста. По ее словам, Хашкаджи не покидал здание консульства. Источники в полиции Турции заявили, что журналист, вероятно, был убит внутри здания.

Саудовские чиновники отвергают обвинения и говорят, что Хашкаджи покинул здание консульства.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017 году он переехал в США. Журналист пишет статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.