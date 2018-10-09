Исчезновение саудовского журналиста в Турции является "явно насильственным", - ООН

9 октября, 2018, 14:06

ООН считает исчезновение в Стамбуле саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи "явно насильственным" и выражает "глубокую обеспокоенность" по этому поводу и призывает Саудовскую Аравию и Турцию провести расследование

Об этом заявила на брифинге в Женеве представитель ООН по правам человека Равина Шамдасани, передает Reuters.

"Это вызывает серьезное беспокойство - очевидно насильственное исчезновение господина Хашкаджи из саудовского консульства в Стамбуле. Если сообщение о его смерти и необычные обстоятельства, которые привели к этому, являются правдивыми, это действительно шокирует. Мы призываем к сотрудничеству между Турцией и Саудовской Аравией для проведения оперативного и беспристрастного расследования обстоятельств исчезновения господина Хашкаджи с общедоступными выводами", - сказала Шамдасани.

Представитель ООН по правам человека подчеркнула: обе страны имеют такое обязательство как по уголовному законодательству, так и по имеждународному праву в области прав человека.

Одновременно госсекретарь США Майк Помпео призвал Саудовскую Аравию к детальному расследованию исчезновения Хашкаджи.

"Мы призываем правительство Саудовской Аравии поддержать детальное расследование исчезновения господина Хашкаджи и к прозрачности относительно результатов этого расследования", - заявил Помпео.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017 году он переехал в США. Журналист пишет для The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.

Журналист исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он хотел получить необходимые для заключения брака документы. Об исчезновении журналиста заявила его невеста. По ее словам, Хашкаджи не покидал здание консульства.

Источники в полиции Турции заявили, что журналиста возможно убили внутри здания. Саудовские чиновники отвергают обвинения и говорят, что Хашкаджи ушел из здания консульства.