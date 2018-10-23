Эрдоган рассказал подробности убийства Хашогги

23 октября, 2018, 14:08

Убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Daily Sabah.

Эрдоган назвал журналиста жертвой лживых преступлений. По словам президента, появились доказательства того, что его убийство было спланировано заранее. В частности, за день до его смерти прибыли три группы саудовских подданных, которые были в консульстве, а потом поехали на разведку в Белградский лес и провинцию Ялова.

Несмотря на это, в консульстве Саудовской Аравии сняли камеры, а все кадры были удалены с жестких дисков.

Эрдоган также отметил, что информация и доказательства, которые у него есть, указывают на то, что убийство журналиста было "диким и жестоким", передает "Интерфакс-Украина".

"Тело Джамаль Хашогги все еще не найдено", - сказал президент.

Эрдоган также предложил Эр-Рияду судить арестованных в Саудовской Аравии людей, причастных к убийству журналистов, в Стамбуле.