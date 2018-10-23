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Эрдоган рассказал подробности убийства Хашогги

Убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Daily Sabah.

Эрдоган назвал журналиста жертвой лживых преступлений. По словам президента, появились доказательства того, что его убийство было спланировано заранее. В частности, за день до его смерти прибыли три группы саудовских подданных, которые были в консульстве, а потом поехали на разведку в Белградский лес и провинцию Ялова.

Несмотря на это, в консульстве Саудовской Аравии сняли камеры, а все кадры были удалены с жестких дисков.

Эрдоган также отметил, что информация и доказательства, которые у него есть, указывают на то, что убийство журналиста было "диким и жестоким", передает "Интерфакс-Украина".

"Тело Джамаль Хашогги все еще не найдено", - сказал президент.

Эрдоган также предложил Эр-Рияду судить арестованных в Саудовской Аравии людей, причастных к убийству журналистов, в Стамбуле.

"Я не сомневаюсь в честности саудовского короля. Мы будем следить за развитием ситуации до самого конца. Но я хочу призвать короля и всю руководство Саудовской Аравии: все произошло в Стамбуле, поэтому я предлагаю судить 18 арестованных (Эр-Риядом) в Стамбуле", - сказал он.

В то же время наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентству Bloomberg выразил уверенность в том, что журналист вышел из консульства живым и его нет на территории королевства.

  • Напомним, об исчезновении 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, проживавшего в США, стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой.
  • Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили. Сейчас правоохранители ищут тело Хашогги в лесу Белград возле Стамбула и на окраинах города Ялова в 90 км на юг от Стамбула.
  • Британский, французский, нидерландский и американский министры отменили участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде из-за беспокойства относительно вероятного убийства журналиста, Президент США Дональд Трамп пообещал "очень жесткую" реакцию Вашингтона в случае подтверждения причастности Эр-Рияда.
  • Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. За убийство саудовского журналиста Хашоггиарестовано 18 подозреваемых. В расследовании убийства Хашоггипримет участие ЦРУ.
  • Лидер Турецкой оппозиционной партии Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела убитого Хашогги.

 

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