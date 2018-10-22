Убийство журналиста Хашогги: Саудовская Аравия заявила, что не знает, где тело
Об этом аль-Джубейр сказал 21 октября в эфире американского телеканала Fox News, передает "Радио Свобода".
Саудовский министр также отметил, что агенты, которые убили журналиста, "вышли за пределы своих полномочий".
"Они сделали ошибку, когда убили Джамала Хашогги и пытались это скрыть", - сказал министр.
В то же время "Интерфакс-Украина" сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 октября пообещал рассказать во вторник, 23 октября, все обстоятельства убийства журналиста.
"Мы ищем справедливости. Я сделаю заявление во вторник на встрече парламентской группы Партии справедливости и развития. Подробности инцидента будут полностью раскрыты", - сказал президент.
Кроме того, Эрдоган обсудил убийство журналиста с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры согласились, что необходимо внести ясность в инцидент с журналистом.
- Напомним, журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
- 12 октября власти Турции заявили о наличии аудио- и видеодоказательств убийства Хашогги, а турецкая полиция обыскала консульство Саудовской Аравии.
- 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что оппозиционный журналист был убит в консульстве в Стамбуле.
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