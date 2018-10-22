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Убийство журналиста Хашогги: Саудовская Аравия заявила, что не знает, где тело


фото: Reuters
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает, где находится тело убитого в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамала Хашогги

Об этом аль-Джубейр сказал 21 октября в эфире американского телеканала Fox News, передает "Радио Свобода".

Саудовский министр также отметил, что агенты, которые убили журналиста, "вышли за пределы своих полномочий".

"Они сделали ошибку, когда убили Джамала Хашогги и пытались это скрыть", - сказал министр.

В то же время "Интерфакс-Украина" сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 октября пообещал рассказать во вторник, 23 октября, все обстоятельства убийства журналиста.

"Мы ищем справедливости. Я сделаю заявление во вторник на встрече парламентской группы Партии справедливости и развития. Подробности инцидента будут полностью раскрыты", - сказал президент.

Кроме того, Эрдоган обсудил убийство журналиста с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры согласились, что необходимо внести ясность в инцидент с журналистом.

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