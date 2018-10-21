В связи с убийством саудовского журналиста Хашогги арестовано 18 подозреваемых
Об этом сообщает издание The Washington Post.
"Правительство Саудовской Аравии заявило, что в результате предварительного расследования было уволено пятеро высших должностных лиц и арестованы еще 18 граждан Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.
Среди уволенных - советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани и заместитель главы разведки генерал Ахмед Асири.
На данный момент продолжается расследование в отношении арестованных лиц, чьи имена не разглашаются.
Предварительное расследование, проведенное прокурором, показало, что "подозреваемые" ездили в Стамбул, чтобы встретиться с Хашогги, поскольку он выразил заинтересованность в возвращении в Саудовскую Аравию. Обсуждения, которые состоялись между сторонами, "развивались в негативном русле" и "привели к драке и ссоре между ними, после чего Хашогги умер. После этого подозреваемые пытались скрыть следы того, что произошло, говорится в сообщении.
Хашогги бесследно исчез 2 октября после того, как зашел в здание саудовского консульства. Турецкое расследования заявило, что журналист был убит, а его тело разрезано на части для того, чтобы замести следы.
Bloomberg со ссылкой на телеканал Ikhbariya сообщал ранее, что руководители Саудовской Аравии признали - журналист и критик правительства Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле.
Телеканал CNN со ссылкой на источник позже сообщал, что власти Саудовской Аравии считают, что журналист Джамаль Хашогги умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.
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