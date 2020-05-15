 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПожар в колледже Одессы: еще двум должностным лицам сообщили о подозрении

Пожар в колледже Одессы: еще двум должностным лицам сообщили о подозрении

Сообщили о подозрении еще двум лицам по делу о трагическом пожаре в начале декабря прошлого года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Одесской области сообщено о подозрении заведующей дневного отделения экономики и предпринимательства и бывшему заместителю директора по административно-хозяйственной работе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украина) ", - говорится в сообщении.

Решаются вопросы об избрании меры пресечения и объявления в розыск и установление места нахождения бывшего заместителя директора колледжа.

Кроме того, руководителю колледжа и заведующему хозяйства учебного корпуса вручено извещение об изменении подозрения, и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 270 УК Украины.

Сейчас эти лица находятся под домашним арестом.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать