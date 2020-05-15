Пожар в колледже Одессы: еще двум должностным лицам сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"При процессуальном руководстве прокуратуры Одесской области сообщено о подозрении заведующей дневного отделения экономики и предпринимательства и бывшему заместителю директора по административно-хозяйственной работе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украина) ", - говорится в сообщении.
Решаются вопросы об избрании меры пресечения и объявления в розыск и установление места нахождения бывшего заместителя директора колледжа.
Кроме того, руководителю колледжа и заведующему хозяйства учебного корпуса вручено извещение об изменении подозрения, и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 270 УК Украины.
Сейчас эти лица находятся под домашним арестом.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия. Ее отправили под домашний арест .
- В результате пожара погибли 16 человек .
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