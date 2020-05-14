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Espreso.tvОбществоНардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева за "антиколомойський" закон

Нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева за "антиколомойський" закон


фото: wz.lviv
В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Антона Полякова к Голове Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Поляков просит суд признать противоправными действия Разумкова по ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания и нарушения положений регламента во время рассмотрения и принятия в первом чтении и за основу проекта закона о банках.

Также Поляков хочет признать противоправными действия Гетманцева относительно необеспечения соблюдения регламента и закона о комитетах во время заседания комитета по вопросам финансов 30 марта 2020 в части включения, рассмотрения и принятии решения по вопросу проектов вышеупомянутого закона, которые были внесены народными депутатами Александр Дубинский и Игорь Палица .

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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