Нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева за "антиколомойський" закон
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Поляков просит суд признать противоправными действия Разумкова по ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания и нарушения положений регламента во время рассмотрения и принятия в первом чтении и за основу проекта закона о банках.
Также Поляков хочет признать противоправными действия Гетманцева относительно необеспечения соблюдения регламента и закона о комитетах во время заседания комитета по вопросам финансов 30 марта 2020 в части включения, рассмотрения и принятии решения по вопросу проектов вышеупомянутого закона, которые были внесены народными депутатами Александр Дубинский и Игорь Палица .
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
- Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк опубликовал список нардепов, которые внесли наибольшее количество правок в закон о банках (так называемый антиколомойський закон).
- Нардеп Поляков подал более 6 тыс. поправок к "антиколомойському" законопроекту и еще 50 - за всю каденцию.
- Поляков выдвинул условия для снятия более 6000 поправок к закону об урегулировании банковской деятельности
- Поляков объяснил, почему выдвинул более 6 тыс. поправок в закон.
- Нардеп "слуга" Александр Дубинский, внефракционный Антон Поляков и двое депутатов группы "За будущее" зарегистрировали три постановления об отмене результатов голосования закона о "поправочного спама"
- Поляков сказал, что будет обжаловать закон о банках, если тот будет принят.
- Верховная Рада Украины приняла законопроект о банках .
- Поляков заблокировал подписание "антиколомойського" закона о банках.
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