"Антиколомойский" закон: Поляков и Дубинский заблокировали изменения в регламент ВР

16 апреля, 2020, 18:46

Нардеп-"слуга" Александр Дубинский, внефракционный Антон Поляков и двое депутатов группы "За будущее" зарегистрировали три постановления об отмене результатов голосования закона о "поправочном спаме"

Об этом сообщает Радио Свобода.

16 апреля в Раде зарегистрировали 3 постановления об отмене результатов голосования. Их авторы - внефракционный Антон Поляков, представитель "Слуги народа" Александр Дубинский и члены группы "За будущее" Тарас Батенко и Ирина Констанкевич.

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Председатель ВР Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский смогут подписать закон только после завершения рассмотрения этих постановлений.

Напомним, что наибольшее количество поправок к антиколомойському закону (6033) внес внефракционный депутат Антон Поляков (осенью его исключили из фракции "Слуга народа").

Впоследствии, внефракционный народный депутат Антон Поляков выдвинул условия для снятия более 6 тыс. поправок в закон об урегулировании банковской деятельности (так называемый антиколомойський закон).

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