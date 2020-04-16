 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Антиколомойский" закон: Поляков и Дубинский заблокировали изменения в регламент ВР

"Антиколомойский" закон: Поляков и Дубинский заблокировали изменения в регламент ВР

Нардеп-"слуга" Александр Дубинский, внефракционный Антон Поляков и двое депутатов группы "За будущее" зарегистрировали три постановления об отмене результатов голосования закона о "поправочном спаме"

Об этом сообщает Радио Свобода.

16 апреля в Раде зарегистрировали 3 постановления об отмене результатов голосования. Их авторы - внефракционный Антон Поляков, представитель "Слуги народа" Александр Дубинский и члены группы "За будущее" Тарас Батенко и Ирина Констанкевич.

Читайте также: Рада приняла в целом законопроект №1043 о противодействии "спаму правками"

Председатель ВР Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский смогут подписать закон только после завершения рассмотрения этих постановлений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать