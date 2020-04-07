Поляков, Бондарь, Черный: стало известно, какие нардепы подали тысячи поправок к "антиколомойскому" закону

7 апреля, 2020, 11:00

Об этом Железняк написал в Facebook.

"Публикуем рейтинг законодателей с законом. Там не все сведено, но тренд уже понятен, будет примерно 16335 правок", - написал Железняк.

6033 правки подал депутат Антон Поляков. Он был мажоритарщиком по округу 206 от фракции «слуг народа», теперь - внефракционный. Далее следуют: Виктор Бондарь (группа За будущее) - 1911, Дмитрий Черный (Слуга народа) - 1781, Ольга Василевская-Смаглюк (Слуга народа) - 1689, Олег Дунда (Слуга народа) -1656, Сергей Демченко (Слуга народа) - 1463 Александр Дубинский (Слуга народа) - 1199 правок.

Отметим, что до законопроекта о рынке земли депутаты предложили около 4 тысяч поправок, из-за чего его разбирательство длилось с 6 февраля по 30 марта.

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