Пересмотреть закон о земле и отложить второй этап медреформы, - Поляков выдвинул условия для снятия более шести тысяч поправок к "антиколомойскому" закону
Об этом Поляков написал в Facebook.
"Вместе с моими помощниками и командой единомышленников мы разработали и внесли 6033 поправки в законопроект по банковской системе. Могли сделать еще больше, просто времени не хватило", - написал Поляков.
В своей заметке он выдвигает условия снятия этих более 6000 поправок к закону, который нужен для продолжения сотрудничества с МВФ.
Поляков требует:
- пересмотр закона о рынке земли,
- отсрочить реализацию второго этапа медицинской реформы;
- отменить так называемые антифоповские законы, которые, по его мнению, уничтожают малый и средний бизнес в Украине.
"Если власти согласятся принять озвученные мной требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки", - угрожает нардеп.
В своей заметке он лично обратился к президенту Владимиру Зеленскому.
"Господин Зеленский, пока озвучиваете требования МВФ, я озвучиваю требования украинского Народа. В первую очередь обращаюсь к представителям власти - не нужно искать на меня выходы, даже не пытайтесь как-то договориться! Особых умников прошу не фантазировать, как бы не допустить в Верховную Раду ", - пояснил Поляков.
- Напомним, что наибольшее количество поправок в антиколомойский закон (6033) внес внефракционный депутат Антон Поляков (осенью его исключили из фракции "Слуга народа").
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
-
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
Читайте также
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
-