Пересмотреть закон о земле и отложить второй этап медреформы, - Поляков выдвинул условия для снятия более шести тысяч поправок к "антиколомойскому" закону

8 апреля, 2020, 07:51

Внефракционный народный депутат Антон Поляков выдвинул условия для снятия более 6 тысяч поправок к закону об урегулировании банковской деятельности (так называемый антиколомойский закон)

Об этом Поляков написал в Facebook.

"Вместе с моими помощниками и командой единомышленников мы разработали и внесли 6033 поправки в законопроект по банковской системе. Могли сделать еще больше, просто времени не хватило", - написал Поляков.

В своей заметке он выдвигает условия снятия этих более 6000 поправок к закону, который нужен для продолжения сотрудничества с МВФ.

Поляков требует:

- пересмотр закона о рынке земли,

- отсрочить реализацию второго этапа медицинской реформы;

- отменить так называемые антифоповские законы, которые, по его мнению, уничтожают малый и средний бизнес в Украине.

"Если власти согласятся принять озвученные мной требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки", - угрожает нардеп.

В своей заметке он лично обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"Господин Зеленский, пока озвучиваете требования МВФ, я озвучиваю требования украинского Народа. В первую очередь обращаюсь к представителям власти - не нужно искать на меня выходы, даже не пытайтесь как-то договориться! Особых умников прошу не фантазировать, как бы не допустить в Верховную Раду ", - пояснил Поляков.

Напомним, что наибольшее количество поправок в антиколомойский закон (6033) внес внефракционный депутат Антон Поляков (осенью его исключили из фракции "Слуга народа").