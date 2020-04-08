Я имею право подавать столько, сколько мы наработали за неделю, - Поляков о поправках в "антиколомойський" закон

8 апреля, 2020, 14:33

Внефракционный народный депутат Антон Поляков объяснил, почему выдвинул более 6 тыс. поправок в закон об урегулировании банковской деятельности (так называемый антиколомойський закон)

Об этом Поляков заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV .

Вместе с командой Поляков разработал и внес более 6 тыс. поправок в законопроекту по банковской системе.

"Возможно, это не самый лучший, и не самый красивый инструмент, но я неоднократно заявлял, что это один из немногих инструментов, который остается у меня, как нефракционного независимого депутата. Я понимаю, что это не лучший способ, но если власть не слышит нас, мы неоднократно заявляли и предприниматели, и медики, и аграрии, а она не идет навстречу своему народу, то мы должны использовать те методы, которые, как оказывается, действуют. Они (поправки в закон - ред.) в правовом поле. Я имею право подавать столько, сколько мы наработали за неделю командой, столько я и подал ", - сказал Поляков.

Нардеп также выдвинул условия снятия этих более 6 тыс поправок к закону, который нужен для продолжения сотрудничества с МВФ, если власть согласится принять его требования. Так Поляков требует: пересмотр закона о рынке земли, отсрочить реализацию второго этапа медицинской реформы; отменить так называемые антифопивские законы, которые, по его мнению, уничтожают малый и средний бизнес в Украине.

Поляков заметил, если власть примет законопроект без поправок, то это может привести к дефолту.

"Первое, к дефолту может привести принятие этого законопроекта. В нем идет речь не только о том, как они привязывают к определенному лицу, а речь идет о всей банковской системе, о вкладчиках банков не надо забыть. Второе, МВФ нам обещал свой транш после принятия этих законопроектов. Они были приняты, денег до сих пор нет. Третье, где какой-то четкий документ с прописанными условиями? Я его не видел. Есть только заявления и заявления президента. И четвертое, будут ли вообще деньги? Тот же МВФ вместе со Всемирным банком сейчас, напротив, не принимает платеж из стран, которые вы ни им деньги, а также предоставляет льготные кредиты в связи с борьбой с экономическими последствиями от пандемии коронавируса. Почему мы не участвуем в такой программе? ", - отметил нардеп.

Напомним, что наибольшее количество поправок к антиколомойському закону (6033) внес внефракционный депутат Антон Поляков (осенью его исключили из фракции "Слуга народа").

Впоследствии, внефракционный народный депутат Антон Поляков выдвинул условия для снятия более 6 тыс. поправок в закон об урегулировании банковской деятельности (так называемый антиколомойський закон).

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