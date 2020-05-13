Рада приняла "антиколомойский" закон о банках
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Закон поддержали 270 депутатов Рады.
Документом совершенствуется регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере.
Закон предусматривает совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскания убытков) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банка и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен ущерб), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выведении банка с рынка .
Если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это все равно не может быть основанием для отмены этого решения, что следует из закона. Иными словами, бывшие владельцы не смогут вернуть банк. Но при этом владельцы и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены при выводе банка с рынка, могут получить возмещение ущерба, но только в денежной форме.
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