 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардеп Поляков пообещал добиваться отмены "антиколомойского" закона в случае его принятия

Нардеп Поляков пообещал добиваться отмены "антиколомойского" закона в случае его принятия


фото: wz.lviv
Внефракционный народный депутат Антон Поляков сказал, что будет обжаловать закон о банках, если тот будет принят

Об этом он заявил журналистам под зданием парламента, передает Еспресо.TV.

"Мы все понимаем, что так или иначе, этот законопроект будет сегодня проголосован. Голоса найдут, и скорее всего, у каких-то оппозиционных сил. Я буду подавать постановление об отмене закона", - сказал Поляков.

На вопрос, будут ли оспаривать закон в Конституционном суде, он ответил:

"Да, будем собирать подписи у депутатов, как и по закону о земле".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать