Нардеп Поляков пообещал добиваться отмены "антиколомойского" закона в случае его принятия

13 мая, 2020, 10:37

Внефракционный народный депутат Антон Поляков сказал, что будет обжаловать закон о банках, если тот будет принят

Об этом он заявил журналистам под зданием парламента, передает Еспресо.TV.

"Мы все понимаем, что так или иначе, этот законопроект будет сегодня проголосован. Голоса найдут, и скорее всего, у каких-то оппозиционных сил. Я буду подавать постановление об отмене закона", - сказал Поляков.

На вопрос, будут ли оспаривать закон в Конституционном суде, он ответил:

"Да, будем собирать подписи у депутатов, как и по закону о земле".