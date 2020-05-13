Нардеп Поляков пообещал добиваться отмены "антиколомойского" закона в случае его принятия
13 мая, 2020, 10:37
Внефракционный народный депутат Антон Поляков сказал, что будет обжаловать закон о банках, если тот будет принят
Об этом он заявил журналистам под зданием парламента, передает Еспресо.TV.
"Мы все понимаем, что так или иначе, этот законопроект будет сегодня проголосован. Голоса найдут, и скорее всего, у каких-то оппозиционных сил. Я буду подавать постановление об отмене закона", - сказал Поляков.
На вопрос, будут ли оспаривать закон в Конституционном суде, он ответил:
"Да, будем собирать подписи у депутатов, как и по закону о земле".
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Нардеп Поляков подал более 6 тыс. поправок к "антиколомойскому" законопроекту и еще 50 - за всю каденцию.
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