Нардеп Поляков подал более 6 тыс. поправок в "антиколомойский" законопроект и еще 50 - за всю каденцию

7 апреля, 2020, 16:50

Журналисты сравнили, сколько поправок вносили депутаты-рекордсмены "антиколомойского" закона за время своей каденции в Верховной Раде IX созыва

Сравнение поправок нардепов провели журналисты издания "Слово и Дело".

По состоянию на 7 апреля законопроект о банках набрал 16000 правок. Это абсолютный рекорд украинского парламентаризма.

Законопроект предусматривает невозможность отмены решения о национализации или ликвидации банка, а также возврат несправедливой компенсации из бюджета их предыдущим владельцам.

"Слово и дело" сравнило, насколько активными ранее были нардепы, которые подали более тысячи поправок (таких семь).

Информацию о количестве правок и их авторов опубликовал первый заместитель главы финансового комитета Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Таблица - "Слово и Дело":

Наибольшее количество - около 6 тысяч 33 поправок - внес внефракционный депутат Антон Поляков (напомним, осенью его исключили из фракции "Слуга народа").

Глава группы "За будущее" Виктор Бондарь подал в "антиколомойский закон" 1,9 тысячи правок.

Дмитрий Черный предложил 1 тысячу 781 поправку к законопроекту. Ранее подача поправок его очень интересовала: депутат подал только 4 законопроекта о фактической отмене неприкосновенности.

Еще одна "слуга народа" - Ольга Василевская-Смаглюк - внесла 1 тыс. 689 поправок. Ранее Василевская-Смаглюк подала 259 поправок, почти половину - к законопроекту "О Бюро финансовых расследований". Также она вносила правки в законопроект о рынке земли в Украине.

Член фракции "Слуга народа" Олег Дунды подал в "антиколомойский закон" 1 тыс. 656 поправок.

Сергей Демченко ( "Слуга народа") подал 1 тыс. 463 поправки.

Почти 1,2 тыс. поправок к законопроекту о банках подал "слуга народа" Александр Дубинский.

Отметим, что количество слов в законопроекте после первого чтения 16 тис.113, а количество поправок 16 тыс. 335.

Напомним, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

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