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Espreso.tvОбществоДело Гладковского: экс-замминистра обороны Павловскому объявили подозрение

Дело Гладковского: экс-замминистра обороны Павловскому объявили подозрение

Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования дела бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского объявило подозрение экс-замечтителя министра обороны Игорю Павловскому

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

В Офисе отметили, что НАБУ объявило о подозрении экс-руководству Министерства обороны Украины в коррупционном преступлении, которым был нанесен государству ущерб на сумму 17,44 млн грн.

"Следствием установлено, что экс-заместитель министра обороны и директор одного из департаментов в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с экс-чиновником СНБО", - добавили в ОПУ.

В пресс-службе НАБУ отметили, что сообщили о подозрении 6 лицам, уличенным в коррупции в оборонной сфере. Среди привлеченных к ответственности - бывший заместитель министра обороны и фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь" - компании-поставщика запчастей предприятиям государственного концерна "Укроборонпром".

Из-за действий ООО "Оптимумспецдетали" государство недосчиталась более 49 млн грн. Фактические руководители этой компании вместе с другими субъектами хозяйствования в 2015-2017 годах наладили схему по поставкам товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов. Всего в результате такой деятельности поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, с которых не уплачены 49 млн грн налогов, а "сэкономленные" таким образом средства легализовали путем совершения ряда незаконных финансовых операций.

  • 17 октября детективы НАБУ задержали Гладковского, когда он якобы собирался покинуть пределы Украины. Вместе с тем, в корпорации "Богдан" заявляют, что он никуда не собирался бежать, а только направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019 в Брюсселе.
  • 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.
  • Выдвинутые против него обвинения он, в свою очередь, назвал "фейком" и "полной ерундой".
  • По информации Специализированной прокуратуры (САП), Гладковского задержали из-за информации об имуществе в оффшорах.
  • Напомним, в августе пятый президент Петр Порошенко назвал собственной ошибкой назначение своего бизнес-партнера Гладковского на должность заместителя секретаря СНБО, а ее исправлением - его увольнение.
  • 21 октября 2019 года бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО под залог в 10,6 млн грн
  • Народный депутат Ярослав Дубневич вышел из СИЗО в ноябре. Ему суд назначил залог в 100 млн грн, позже уменьшив его до 90. По версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета ПАО "Укрзализныця" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы согласно материалам экспертизы составили более 93 млн грн.

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