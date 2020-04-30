Дело Гладковского: экс-замминистра обороны Павловскому объявили подозрение

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

В Офисе отметили, что НАБУ объявило о подозрении экс-руководству Министерства обороны Украины в коррупционном преступлении, которым был нанесен государству ущерб на сумму 17,44 млн грн.

"Следствием установлено, что экс-заместитель министра обороны и директор одного из департаментов в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с экс-чиновником СНБО", - добавили в ОПУ.

В пресс-службе НАБУ отметили, что сообщили о подозрении 6 лицам, уличенным в коррупции в оборонной сфере. Среди привлеченных к ответственности - бывший заместитель министра обороны и фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь" - компании-поставщика запчастей предприятиям государственного концерна "Укроборонпром".

Из-за действий ООО "Оптимумспецдетали" государство недосчиталась более 49 млн грн. Фактические руководители этой компании вместе с другими субъектами хозяйствования в 2015-2017 годах наладили схему по поставкам товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов. Всего в результате такой деятельности поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, с которых не уплачены 49 млн грн налогов, а "сэкономленные" таким образом средства легализовали путем совершения ряда незаконных финансовых операций.