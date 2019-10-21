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Espreso.tvОбществоГладковский вышел из СИЗО

Гладковский вышел из СИЗО


фото: pravda.ua
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО под залог в 10,6 млн грн

Об этом сообщает "Украинская правда" с места события.

На Гладковского надели электронный браслет.

По словам адвоката Руслана Волынца, его подзащитный отказался отвечать на вопросы журналистов из-за, вероятно, плохого самочувствия.

Защитник подтвердил, что Гладковский, как сообщалось ранее, придерживается голодания (5 день, - Ред.).

Фото: "Украинская правда"

  • 17 октября детективы НАБУ задержали Гладковского, когда он якобы собирался покинуть пределы Украины. Вместе с тем, в корпорации "Богдан" заявляют, что он никуда не собирался бежать, а только направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019 в Брюсселе.
  • 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.
  • Выдвинутые против него обвинения он, в свою очередь, назвал "фейком" и "полной ерундой" .
  • Как считает адвокат предпринимателя Руслан Волынец, задержанием Гладковского команда Зеленского отвлекает общественное внимание от "формулы Штайнмайера".
  • По информации Специализированной прокуратуры (САП), Гладковского задержали из-за информации об имуществе в оффшорах.
  • Напомним, в августе пятый президент Петр Порошенко назвал собственной ошибкой назначение своего бизнес-партнера Гладковского на должность заместителя секретаря СНБО, а ее исправлением - его освобождение.
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