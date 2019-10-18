Экс-заместителю секретаря СНБО Гладковскому сообщили о подозрении
18 октября, 2019, 14:26
Бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании состояния
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