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Espreso.tvОбществоЭкс-заместителю секретаря СНБО Гладковскому сообщили о подозрении

Экс-заместителю секретаря СНБО Гладковскому сообщили о подозрении


фото: BBC
Бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании состояния
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
 
18 октября бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.
 
Гладковского задержали 17 октября детективы НАБУ на пути в аэропорт Борисполь.
 

 

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