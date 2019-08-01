Порошенко: назначение Гладковского было ошибкой, а увольнение - ее исправлением

1 августа, 2019, 11:26

Петр Порошенко прокомментировал назначение бизнес-партнера, Олега Гладковского, заместителем секретаря СНБО

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос журналистки, зачем было это назначение, Порошенко отметил: "Потому что я был убежден в том, что его управленческие качества позволят быстро выполнить поставленные во время войны задача - перевод на трехсменный режим предприятия "Укроборонпрома". И они были выполнены. Я еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть какие-либо основания говорить о том, что было нарушено законодательство, пожалуйста - в суд ".

Журналистка отметила, что после выхода скандального сюжета от Администрации президента не было реакции. Она также отметила, что Гладковского уволили только через неделю.

"Я не отвечаю за реакцию. Я отвечаю за то, что я могу сделать. Я никого не оправдываю. Неделя, которая пошла на увольнение Гладковского, была занята проверкой информации, - пояснил пятый президент. - Есть сюжет. Ты должен обратиться в прокуратуру, в НАБУ, в военную прокуратуру, в СБУ - прошу подтвердить".

На вопрос, считает ли Порошенко назначение Гладковского ошибкой, он отметил: "Конечно, если я его уволил, то увольнением я ее и исправлял".

Порошенко также подчеркнул, что на этом был потерян рейтинг и назвал это болезненным вопросом особенно в связи с тем, что он "не имеет к этому абсолютно никакого отношения, от слова "совсем".

Вместе с тем, он подчеркнул, что вина Гладковского не доказана. "Есть ошибки? Есть. Но позиция такова, что у нас действия должны быть эффективными. Человек, в независимости от того близок он, не близок к президенту, если он совершил ошибку или преступление, это ошибка - увольнение, преступление - в тюрьму. В этом заключается принцип. А вы говорите "вы ошибались". Да, видите. Но у меня был ряд очень удачных назначений, которые также не нравятся обществу ", - добавил он.