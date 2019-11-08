Дубневич вышел из СИЗО под залог в 90 млн грн
8 ноября, 2019, 17:42
Народный депутат Ярослав Дубневич вышел из следственного изолятора
Об этом сообщают "Грати" со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.
По решению суда о мере пресечения, нардеп должен носить электронный браслет, однако, по словам защитника, пока что устройство на Дубневича еще не надели. Но депутат сдал следователям загранпаспорт.
Дубневич вышел под залог в 90 млн гривен.
- Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича и арестовала его до 31 декабря, уменьшив залог со 100 до 90 млн грн.
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