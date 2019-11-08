Дубневич вышел из СИЗО под залог в 90 млн грн

8 ноября, 2019, 17:42

Народный депутат Ярослав Дубневич вышел из следственного изолятора

Об этом сообщают "Грати" со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.

По решению суда о мере пресечения, нардеп должен носить электронный браслет, однако, по словам защитника, пока что устройство на Дубневича еще не надели. Но депутат сдал следователям загранпаспорт.

Дубневич вышел под залог в 90 млн гривен.