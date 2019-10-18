 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГладковского задержали из-за информации об имуществе в офшорах, - САП

Гладковского задержали из-за информации об имуществе в офшорах, - САП


фото: rbc.ua
Основанием для задержания экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского стала информация о наличии у него имущества за рубежом и в оффшорах

Об этом сказал прокурор САП Юрий Олефир во время заседания суда по избранию меры пресечения Гладковскому, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что экс-чиновник владеет правами компаний, расположенных в оффшорах.

"В дальнейшем, после получения соответствующей информации от компетентного правоохранительного органа о намерениях вместе с семьей покинуть территорию Украины... при наличии сведений о пребывании в собственности господина Гладковского имущества, в том числе жилых помещений на территории других государств. Также наличии корпоративных прав в ряде компаний, в том числе расположенных на оффшорных территориях... у органа досудебного расследования не было другого выхода... чем совершить именно задержание", - заявил Олефир.

Он отметил, что в связи с этим задержание Гладковского было важным решением для того, чтобы установить истину и возможно, привлечь подозреваемого к ответственности.

"Кроме того, была получена информация от пограничной службы о нестандартном поведении указанного лица. Он находился в международном аэропорту, где проходил процедуру по оформлению выезда за границу. Это было не впервые. Он неоднократно пересекал границу и не раз проходил такие процедуры - по таможенному оформлению", - добавил он

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать