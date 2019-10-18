Гладковского задержали из-за информации об имуществе в офшорах, - САП

18 октября, 2019, 22:02

Основанием для задержания экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского стала информация о наличии у него имущества за рубежом и в оффшорах

Об этом сказал прокурор САП Юрий Олефир во время заседания суда по избранию меры пресечения Гладковскому, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что экс-чиновник владеет правами компаний, расположенных в оффшорах.

"В дальнейшем, после получения соответствующей информации от компетентного правоохранительного органа о намерениях вместе с семьей покинуть территорию Украины... при наличии сведений о пребывании в собственности господина Гладковского имущества, в том числе жилых помещений на территории других государств. Также наличии корпоративных прав в ряде компаний, в том числе расположенных на оффшорных территориях... у органа досудебного расследования не было другого выхода... чем совершить именно задержание", - заявил Олефир.

Он отметил, что в связи с этим задержание Гладковского было важным решением для того, чтобы установить истину и возможно, привлечь подозреваемого к ответственности.

"Кроме того, была получена информация от пограничной службы о нестандартном поведении указанного лица. Он находился в международном аэропорту, где проходил процедуру по оформлению выезда за границу. Это было не впервые. Он неоднократно пересекал границу и не раз проходил такие процедуры - по таможенному оформлению", - добавил он