Гладковского задержали из-за информации об имуществе в офшорах, - САП
Об этом сказал прокурор САП Юрий Олефир во время заседания суда по избранию меры пресечения Гладковскому, сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что экс-чиновник владеет правами компаний, расположенных в оффшорах.
"В дальнейшем, после получения соответствующей информации от компетентного правоохранительного органа о намерениях вместе с семьей покинуть территорию Украины... при наличии сведений о пребывании в собственности господина Гладковского имущества, в том числе жилых помещений на территории других государств. Также наличии корпоративных прав в ряде компаний, в том числе расположенных на оффшорных территориях... у органа досудебного расследования не было другого выхода... чем совершить именно задержание", - заявил Олефир.
Он отметил, что в связи с этим задержание Гладковского было важным решением для того, чтобы установить истину и возможно, привлечь подозреваемого к ответственности.
"Кроме того, была получена информация от пограничной службы о нестандартном поведении указанного лица. Он находился в международном аэропорту, где проходил процедуру по оформлению выезда за границу. Это было не впервые. Он неоднократно пересекал границу и не раз проходил такие процедуры - по таможенному оформлению", - добавил он
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Высший антикоррупционный суд вечером начал избирать меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому
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