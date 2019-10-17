Задержанный Гладковский прокомментировал действия НАБУ
17 октября, 2019, 16:34
Экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский прокомментировал свое задержание со стороны Национального антикоррупционного бюро
Об этом сообщает ТСН.
Гладковский по телефону сказал, что все обвинения - это фейки и добавил, что никто не назвал ему причин задержания.
"У нас никто ничего не говорит. Продолжают предприниматься те фейки, которые уже делаются в отношении меня длительное время. Вот о чем говорится (подозрение) - это полная ерунда", - заявил Гладковский.
- Напомним, детективы НАБУ задержали экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского.
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