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Espreso.tvОбществоЗадержание Гладковского безосновательное и политически заангажированное, - "Богдан"

Задержание Гладковского безосновательное и политически заангажированное, - "Богдан"

В ответ на информацию, которую распространяют отечественные СМИ об обстоятельствах задержания президента корпорации "Богдан", пресс-служба корпорации сообщает, что ни о какой попытке покинуть Украину не может быть и речи

17 октября 2019 года Олег Гладковский направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019, которая начинает свою работу 18 октября в Брюсселе. Он был официально приглашен на это мероприятие и имел целью принять участие в ряде запланированных деловых переговоров, как глава ведущей автомобилестроительной корпорации.

После ухода с государственной службы Гладковский официально вернулся к управлению компанией и в этом статусе неоднократно выезжал за границу и возвращался в Украину. Итак удобная для многих версия о якобы попытке покинуть Украину не выдерживает никакой критики, говорится в сообщении.

В корпорации считают, что такие действия силовиков очень похожи на политически мотивированные, как это было с обысками просто в канун выборов, и указывают на управление силовыми ведомствами государства в ручном режиме в угоду хорошей телевизионной картинке и переключению социального внимания от реальных проблем в экономике страны.

  • 17 октября детективы Национального антикоррупционного бюро задержали экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олег Гладковского.

 

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