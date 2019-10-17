НАБУ задержало Гладковского, когда он пытался выехать из Украины

17 октября, 2019, 14:10

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали - со временем", - говорится в сообщении.

"Українська правда" со ссылкой на источники сообщает, что Гладковского задержали, когда он пытался вылететь из Украины.