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Espreso.tvОбществоНАБУ задержало Гладковского, когда он пытался выехать из Украины

НАБУ задержало Гладковского, когда он пытался выехать из Украины


фото: www.pravda.com.ua
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали - со временем", - говорится в сообщении.

"Українська правда" со ссылкой на источники сообщает, что Гладковского задержали, когда он пытался вылететь из Украины.

  • Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
  • Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
  • Президент Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
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