Пожар в зоне ЧАЭС снова потушили, - Кличко
17 апреля, 2020, 08:50
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне снова ликвидировали
Об этом он сообщил в Telegram.
"По состоянию на сегодня пожары, которые вчера вновь возникли в чернобыльской зоне, полностью потушен, на участках тления продолжают работать пожарно-спасательные бригады", - написал он.
По его словам, радиационный фон в Чернобыльской зоне ниже нормы и составляет 0.12 микрозивертов.
"По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира", - написал Кличко.
- Напомним, 4 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар .
- На сегодня основной причиной возгорания названо перебрасывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей 1989 и 1991 года рождения, которые признались в умышленных поджогах возле Народичей.
- 13 апреля директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне приближается к городу Припять.
- Директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожары в зоне ЧАЭС могли начаться из-за поджогов со стороны сталкеров .
- Впоследствии, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами , огонь добрался до Припяти.
- Кабмин выделил дополнительно 44,8 млн грн из резервного фонда госбюджета для борьбы с пожарами в зоне отчуждения.
- Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить .
- Впоследствии пожар возобновился.
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