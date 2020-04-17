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Espreso.tvОбществоПожар в зоне ЧАЭС снова потушили, - Кличко

Пожар в зоне ЧАЭС снова потушили, - Кличко


фото: t.me/vitaliy_klitschko
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне снова ликвидировали

Об этом он сообщил в Telegram.

"По состоянию на сегодня пожары, которые вчера вновь возникли в чернобыльской зоне, полностью потушен, на участках тления продолжают работать пожарно-спасательные бригады", - написал он.

По его словам, радиационный фон в Чернобыльской зоне ниже нормы и составляет 0.12 микрозивертов.

"По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира", - написал Кличко.

 

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