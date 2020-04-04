В Чернобыльской зоне горит 20 га леса
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения, вблизи села Владимировка Котовского лесничества, возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
В 14:30 и в 14:53 два самолета АН-32П ГСЧС вылетели из города Нежин для тушения пожара. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ДСНС МИ-8.
Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 8 единиц техники. Работает авиация.
Дополнительно к месту пожара следуют 9 единиц техники и 40 спасателей.
Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Угрозы населенным пунктам нет.
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