В Чернобыльской зоне горит 20 га леса

4 апреля, 2020, 18:05

В Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар, который охватил площадь в 20 га

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения, вблизи села Владимировка Котовского лесничества, возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

В 14:30 и в 14:53 два самолета АН-32П ГСЧС вылетели из города Нежин для тушения пожара. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ДСНС МИ-8.

Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 8 единиц техники. Работает авиация.

Дополнительно к месту пожара следуют 9 единиц техники и 40 спасателей.

Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Угрозы населенным пунктам нет.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine