Пожар в зоне ЧАЭС подбирается к Припяти, - туроператор в Чернобыль

13 апреля, 2020, 15:21

Пожар в Чернобыльской зоне приближается к городу Припять

Об этом сообщает директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в Facebook.

По его словам, огонь уже прошелся по станции Янив.

"К сожалению, огонь перекинулся через дорогу, прошелся по станции Янив и идет на Припять", - сообщил Емельяненко.