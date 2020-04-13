Пожар в зоне ЧАЭС подбирается к Припяти, - туроператор в Чернобыль
13 апреля, 2020, 15:21
Пожар в Чернобыльской зоне приближается к городу Припять
Об этом сообщает директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в Facebook.
По его словам, огонь уже прошелся по станции Янив.
"К сожалению, огонь перекинулся через дорогу, прошелся по станции Янив и идет на Припять", - сообщил Емельяненко.
- На сегодня основной причиной возгорания названо опрокидывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей 1989 и 1991 года рождения, которые признались в умышленных поджогах вблизи Народичей .
- По состоянию на 12 апреля 2020 года, по информации от ГСЧС, тушение продолжается.
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