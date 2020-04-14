Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения потушили, - и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов

Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

"Пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас - в целом в норме", - написал Фирсов.

Он также поблагодарил пожарных, которые 10 дней боролись с огнем.