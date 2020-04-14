 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПожар в Чернобыльской зоне отчуждения потушили, - и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения потушили, - и.о. главы Госэкоинспекции Фирсов


фото: reuters
Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить

Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

"Пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас - в целом в норме", - написал Фирсов.
 
Он также поблагодарил пожарных, которые 10 дней боролись с огнем.
 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать